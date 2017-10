Rusko zapísalo Putinovho kritika na zoznam osôb hľadaných Interpolom

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Moskva 23. októbra (TASR) - Rusko vydalo prostredníctvom medzinárodnej organizácie Interpol v poradí už piaty príkaz na zadržanie prezidenta investičného fondu Hermitage Capital, britského finančníka Billa Browdera, ktorý proti Rusku vedie medzinárodnú kampaň v súvislosti s podozrivým úmrtím svojho kolegu, moskovského právnika Sergeja Magnitského. Informoval o tom v nedeľu na svojom webe britský denník The Guardian.Agentúra RIA Novosti v pondelok s odvolaním sa na Browderov tweet uviedla, že americké úrady anulovali jeho vízum do USA. Stalo sa tak v rovnaký deň, ako Rusko prostredníctvom Interpolu vydalo príkaz na zadržanie tohto britského občana narodeného v USA.The Guardian napísal, že Rusko pri tomto svojom kroku využilo existujúcu medzeru umožňujúcu zapisovať do databázy Interpolu osoby, na ktoré bol vydaný zatykač, aj jednostranne.Americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti okrem toho britskému finančníkovi potvrdilo, že jeho meno je v zozname Interpolu. Americké úrady navyše Browderovi anulovali status účastníka programu Global Entry, ktorý zjednodušuje vstup na územie USA.Agentúra RIA Novosti pripomenula, že Rusko v lete tohto roku opakovane požiadalo Interpol o vyhlásenie medzinárodného pátrania po Browderovi. Interpol túto žiadosť odmietol, na čo ruská generálna prokuratúra reagovala protestom.Ďalší vývoj v tejto kauze podľa RIA Novosti nie je známy. Predstaviteľ Interpolu však podľa toho zdroja pred časom uviedol, že organizácia posudzuje žiadosť Ruska o vydanie tzv. "red notice", čo zahŕňa vypátranie miesta pobytu a zadržanie osoby na základe žiadosti štátneho alebo medzinárodného justičného orgánu a prípadne jej vydanie na stíhanie do krajiny, ktorá po danej osobe pátra. Tento tzv. "red notice" sa vydáva na základe zatykača alebo súdneho rozkazu.William Browder bol v rokoch 1995-2007 najväčším zahraničným investorom do portfólií v Rusku. Okrem toho bol zamestnávateľom právnika Magnitského, ktorého smrť vo vyšetrovacej väzbe v roku 2009 vyvolala v Rusku pobúrenie a škandál, keďže sa objavili podozrenie, že bol týraný a bola mu poskytnutá lekárska starostlivosť.V lete roku 2013 obvodný súd v Moskve uznal zosnulého Magnitského i Browdera za vinných z daňových únikov vo výške pol miliardy rubľov. Týmto verdiktom sa skončilo dlhé súdne konanie, ktoré rodina zosnulého právnika, obrancovia ľudských práv i advokáti Hermitage Capital bojkotovali, lebo ho považovali za absurdné. Išlo totiž o vôbec prvý súd s mŕtvym človekom v ruskej histórii.Browdera ruský súd odsúdil na deväť rokov väzenia; Magnitskij unikol vysokému trestu len preto, že sa ho nedožil.Ruské úrady v roku 2014 vyhlásili po Browderovi medzinárodné pátranie.