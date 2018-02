Rusko žiada Turecko o pomoc v snahe získať lietadlo zostrelené v Sýrii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. februára (TASR) - Rusko žiada Turecko o pomoc v snahe získať trosky bojového lietadla zostreleného v Sýrii a identifikovať druh zbrane, ktoré ho zasiahlo. Informovalo o tom v utorok ruské ministerstvo obrany.Pravý motor stroja Su-25 pravdepodobne trafila teplom navádzaná raketa z ručného odpaľovacieho zariadenia, ktorým mohla byť Strela ešte zo sovietskych čias alebo americký Stinger, uviedol tento týždeň vysokopostavený predstaviteľ ruského ministerstva obrany.Podľa rezortu obrany už pilotovo telo vrátili s pomocou Turecka do Ruska a pochovajú ho vo štvrtok v meste Voronež. Pilota majora Romana Filippova posmrtne vyznamenali titulom Hrdina Ruskej federácie.Ruské lietadlá Su-25 vykonávajú v Sýrii letecké útoky na povstalcov v rámci vojenskej podpory tamojšej vlády, dlhoročného spojenca Ruska, pripomína agentúra DPA s tým, že Turecko, Rusko a Irán spolupracujú na podpore rozsiahleho prímeria v Sýrii a sprostredkovali mierové rozhovory medzi sýrskou vládou a opozíciou v Kazachstane.Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že pilot bojového lietadla Su-25, ktoré bolo zostrelené v sobotu v Sýrii, sa po katapultovaní a zranení v nerovnom boji usmrtil, keď na svojom tele aktivoval granát. Pilot po zásahu svojho lietadla stihol informovať základňu, že sa musí katapultovať v oblasti ovládanej bojovníkmi teroristickej skupiny Džabhat Fatah aš-Šám, známej predtým ako Džabhat an-Nusra.K zodpovednosti za zostrelenie lietadla sa prihlásili bojovníci džihádistickej aliancie Haját Tahrír aš-Šám, ktorá patrí pod Džabhat Fatah aš-Šám.Podľa oficiálnych informácií do sobotňajšieho incidentu so strojom Su-25 Rusko počas vojenskej operácie v Sýrii prišlo o štyri lietadlá a päť vrtuľníkov.Ruská vojenská operácia v Sýrii sa začala 30. septembra 2015. Jej cieľom je podpora pozemných operácií sýrskej armády proti povstaleckým skupinám. V decembri 2017 Rusko oficiálne oznámilo výrazné zníženie počtu svojich vojakov a techniky v Sýrii.