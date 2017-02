Rusko zváži protiopatrenia, ak bude USA ďalej budovať systém THAAD

Moskva Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 3. februára (TASR) - Rusko zváži prijatie protiopatrení na ochranu vlastnej bezpečnosti, ak budú Spojené štáty pokračovať v plánovanom rozmiestňovaní moderných protiraketových systémov na juhokórejskom území, povedal dnes ruský veľvyslanec v Južnej Kórei Alexander Timotin.Podľa Timotina bude mať umiestnenie raketového obranného systému THAAD na Kórejskom polostrovevplyv na pokračujúce úsilie o dosiahnutie mieru a stability v regióne.povedal na tlačovej konferencii, ktorá sa konala v priestoroch ruskej ambasády v centre Soulu.Južná Kórea a Spojené štáty oznámili vlani v júli zámer umiestniť do konca roka na juhu Kórejského polostrova batériu systému THAAD v reakcii na narastajúcu vojenskú hrozbu zo strany KĽDR. Čína a Rusko ostro protestovali proti tomuto zámeru, tvrdiac, že by to mohlo poškodiť ich strategické bezpečnostné záujmy.Americký minister obrany James Mattis počas aktuálnej návštevy v Soule zopakoval stanovisko Washingtonu, že umiestnenie protiraketového systému v Južnej Kórei má ochrániť spojencov USA, ako aj ich vlastné jednotky.