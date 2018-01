Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 12. januára (TASR) - Ruský automobilový trh sa prvýkrát po štyroch rokoch zotavil. Predaj vozidiel sa vlani medziročne zvýšil takmer o 12 % na 1,6 milióna. Napriek tomu je branža v prognózach pre tento rok opatrná.Lídrom na trhu je už tradične značka Lada s podielom zhruba 20 %. No aj zahraniční výrobcovia sa nevzdali, napríklad Daimler začal v lete neďaleko Moskvy s výstavbou továrne, kde sa výroba spustí v roku 2019. Aj BMW zvažuje rozšírenie svojej prítomnosti v Rusku vo forme novej fabriky.Ruský trh počas štyroch rokov výrazne klesal. Kým v roku 2012 sa tu predalo 2,9 milióna vozidiel a Rusko bolo po Nemecku druhým najväčším automobilovým trhom v Európe, do roka 2016 klesol zhruba na 1,4 milióna. V súčasnosti je Rusko v Európe na piatom mieste po Nemecku, Británii, Francúzsku a Taliansku.Dôvodom pre razantný prepad trhu bol slabý kurz rubľa, predovšetkým pre pokles cien ropy. Navyše Rusi mali pre recesiu stále menej peňazí na výdavky. Medzičasom Rusko recesiu prekonalo, no hospodársky rast je ešte ďaleko od rekordných hodnôt.Napriek pozitívnemu vývoju sú prognózy komplikované. Experti očakávajú rast ruského automobilového trhu v rozpätí 5 % až 15 %. Úspech závisí od štátu, napríklad, od zvažovaných nových odvodov, ktoré by mohli zasiahnuť jednotlivé automobilky. Moskva vlani podporila automobilový priemysel sumou vo výške zhruba miliardy eur vo forme úľav pri kúpe vozidla. Podľa ruských médií však podporu v tomto roku obmedzí.