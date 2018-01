Ruský biskup slovne zaútočil na Putina, vyzval ľudí, aby ho nevolili

Na archívnej snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. januára (TASR) - Ruský pravoslávny biskup Jevtichij uviedol, že v marcových voľbách nebude voliť prezidenta Vladimira Putina. Je to bezprecedentný prejav nesúhlasu vysokopostaveného duchovného v cirkvi, ktorej hodnostári udržujú vrúcne vzťahy s Kremľom. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AP.Biskup Jevtichij z mesta Išim na ruskej Sibíri napísal na sociálnej sieti Vkontakte, že v prezidentských voľbách nebudea ani ostatným neodporúča, aby to urobili.Jevtichij vysvetlil svoje rozhodnutie poukázaním na Putinovo vyhlásenie, že komunisti napodobnili kresťanskú tradíciu uchovávať pozostatky svätcov, keď uložili zabalzamované telo zakladateľa sovietskeho štátu Vladimira Lenina do hrobky na moskovskom Červenom námestí - biskup označil tieto slová za rúhačské.Ruský nezávislý denník Novaja Gazeta v pondelok napísal, že Jevtichijova poznámka je prvým prípadom, keď sa vysokopostavený člen pravoslávneho duchovenstva vyslovil proti Putinovi.