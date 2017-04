Ruský blogger hral v kostole Pokémon Go, hrozí mu väzenie na 3,5 roka

Hra Pokémon Go v mobilných zariadeniach vytiahla ľudí do ulíc amerického mesta San Francisco. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

s a sudca oznámil, že verdikt vynesie 11. mája. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Sokolovskij je vo väzbe od vlaňajšieho októbra. Zatkli ho po tom, čo na svojom blogu zverejnil video zachytávajúce, ako hrá so svojím smartfónom hru Pokémon Go v kostole postavenom v Jekaterinburgu na mieste, kde podľa predpokladov popravili posledného ruského cára Mikuláša II. a jeho rodinu. Ruská pravoslávna cirkev vyhlásila cára, jeho manželku a deti za svätých.Mladík je obvinený z podnecovania náboženskej nenávisti. Je to rovnaký trestný čin, za aký boli v roku 2012 poslané na dva roky do väzenia dve členky ruskej punkovej skupiny Pussy Riot.Štátna agentúra RIA Novosti dnes v správe citovala právnika Sokolovského, podľa ktorého jeho klient dúfa v oslobodzujúci verdikt alebo v podmienečný trest.