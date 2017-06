Ruský diplomat odsúdil USA za zostrelenie sýrskej stíhačky

Sergej Riabkov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. júna (TASR) - Čelný ruský diplomat Sergej Riabkov kritizoval dnes Spojené štáty za zostrelenie sýrskej armádnej stíhačky a označil ho za akt "agresie".Americká armáda potvrdila, že stíhačka F-18 Super Hornet zostrelila v nedeľu sýrsky stíhací bombardér SU-22, ktorý zhodil bomby neďaleko pozícií lokálnych milícií podporovaných medzinárodnou koalíciou bojujúcou proti Islamskému štátu (IS). Terčom sýrskeho náletu boli tzv. Sýrske demokratické sily (SDF), zložené prevažne z arabských a kurdských bojovníkov.Rusko je oddaným podporovateľom sýrskeho prezidenta Bašára Asada a od roku 2015 pomáha jeho ofenzíve svojimi leteckými silami.Riabkov, námestník ruského ministra zahraničných vecí, vyhlásil pre ruské tlačové agentúry, že zostrelenie stíhačky by sa dalo prirovnať k "pomoci teroristom, proti ktorým USA bojujú".položil si otázku ruský diplomat.Podľa americkej armády bol sýrsky stíhací bombardér zostrelený v záujme "kolektívnej sebaobrany" spojeneckých síl. Vyhlásenie zdôraznilo, že Spojené štáty bojujú v Sýrii voči IS a neželajú si konfrontácie so sýrskymi vládnymi silami ani s ruskou armádou, ktorá ich podporuje.uviedol na margo nedeľňajšieho incidentu Pentagón.Podľa vyhlásenia sýrskej armády bolo jej lietadlo zostrelené počas misie zameranej voči bojovníkom Islamského štátu.