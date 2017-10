Ruský expert navrhuje podpísanie jadrovej dohody s KĽDR

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 11. októbra (TASR) - Severokórejský jadrový problém by sa mohol vyriešiť podpísaním právne záväznej dohody, podobnej tej, akú podpísali v roku 2015 svetové mocnosti s Iránom.Tento návrh predniesol v utorok v rámci 10. konferencie Medzinárodného luxemburského fóra o prevencii jadrovej katastrofy ruský expert na predmetnú problematiku Viktor Jesin, ktorého cituje agentúra TASS.tvrdí Jesin, bývalý šéf Strategických raketových síl Ruskej federácie (RVSN RF).Daná dohoda by však brala do úvahy špecifiká severokórejského jadrového výskumu, dodal Jesin a zdôraznil, že takýto krok by bol možný len vtedy, ak by Spojené štáty zotrvali pri prelomovej jadrovej dohode s Teheránom.Napätie na Kórejskom polostrove stále pretrváva, zatiaľ čo Pchjongjang aktívne rozvíja svoj jadrový program. K pnutiu prispievajú aj spoločné vojenské cvičenia Južnej Kórey a USA.Kórejská ľudovodemokratická republika v júli bez ohľadu na stupňujúcu sa kritiku medzinárodného spoločenstva uskutočnila dve skúšky balistických striel; v auguste a septembri vykonala ďalšie dva testy, pričom strely preleteli ponad Japonsko. Začiatkom septembra Pchjongjang oznámil úspešnú skúšku svojej prvej vodíkovej bomby.