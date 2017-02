Ruský hacker vyhlásil, že jeho skupina mala kontakty s tajnou službou

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. februára (TASR) - Alexander Glazastikov, člen ruskej hackerskej skupiny Šaltaj Boltaj, zapletenej do vydierania vrcholných ruských predstaviteľov, tvrdí, že jeho skupina mala kontakty s najdôležitejšou domácou bezpečnostnou službou FSB.Glazastikov v dnes odvysielanom interview pre ruskú nezávislú televíziu Dožď uviedol, že Federálna bezpečnostná služba (FSB) navrhla skupine Šaltaj Boltaj, aby pracovala pod jej vedením.Skupina Šaltaj Boltaj (názov je obdobou mena postavičky Humpty Dumpty z anglickej detskej riekanky) zverejňuje listy a dokumenty ukradnuté ruským predstaviteľom.Glazastikov sa rozprával s novinármi televízie Dožď v estónskom hlavnom meste Tallinn, kde žiada o politický azyl. Podľa jeho slov mu vodca ich skupiny Vladimir Anikejev povedal, že FSB mu ponúkla dohodu: hackeri budú ukazovať špionážnej službe materiály a dokumenty vopred, ešte pred zverejnením, a to výmenou za ochranu.Anikejev a dvaja ďalší členovia hackerskej skupiny sú v Rusku vo väzbe už od svojho zatknutia vlani na jeseň.Šaltaj Boltaj má údajne na svedomí prieniky do počítačov vysokopostavených ruských hodnostárov a známych podnikateľov a údajne tiež bola súčasťou medzinárodného hackerského hnutia Anonymous.