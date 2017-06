Ruský kocúr bude predpovedať výsledky futbalu

Ilustračné foto Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 16. júna (TASR) - Populárne ruské múzeum Ermitáž si spomedzi viacerých mačiek žijúcich v jeho priestoroch vybralo jednu, ktorej úlohou bude predpovedať výsledky nadchádzajúceho medzinárodného futbalového turnaja - Pohára konfederácií FIFA, ktorého 10. ročník bude Rusku prebiehať od soboty až do júla.Voľba padla už vo štvrtok na bieleho vykastrovaného kocúra Achillesa. Tomu dajú pred každým zápasom na výber z dvoch misiek s jedlom, na ktorých bude zároveň vyobrazená vlajka krajiny, ktorej tím práve súťaží. Tým, že si Achilles vyberie jednu a pustí sa do jedla, zároveň označí krajinu, ktorá by v zápase podľa neho mala zvíťaziť.Petrohradské múzeum Ermitáž poskytuje momentálne domov okolo 50 mačkám, ktoré žijú v jeho pivniciach a chytajú myši. Mačky takýmto spôsobom bývajú v Ermitáži už od 18. storočia, a síce od čias ruského cára Petra Veľkého. Práve tento panovník ich priviedol aj do petrohradského Zimného paláca - zimného sídla ruských cárov.Pobyt mačiek v Ermitáž neskôr úradne odobrila cárovná Katarína Veľká, ktorá z nich urobila oficiálne strážkyne tejto svetoznámej galérie, priblížila agentúra AP.