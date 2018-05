Ruský minister zahraničných vecí navštívi vo štvrtok Severnú Kóreu

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov navštívi vo štvrtok 31. mája Severnú Kóreu, kde bude rokovať o situácii na Kórejskom polostrove. Informovala o tom v stredu agentúra TASS s odvolaním sa na ruský rezort diplomacie.uviedlo ruské ministerstvo zahraničných vecí.Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň vyhlásil, že pre Rusko je mimoriadne dôležité zmierniť napätie v súvislosti so Severnou Kóreou. Podľa Putina by dohoda omala zahŕňať ajuviedol šéf Kremľa. Poukázal na skutočnosť, že Severná Kórea zdieľa hranicu s Ruskom. Aj preto je pre Ruskonájsť riešenie, najmä keď súčasnáTrump minulý štvrtok oznámil, že ruší pripravovaný summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, plánovaný na 12. júna v Singapure. Krátko na to však uviedol, že stretnutie by sa predsa len mohlo konať. Trump v nedeľu povedal, že skupina predstaviteľov USA je v Severnej Kórei, aby tam plánovala summit. Zvýšilo to očakávania, že schôdzka oboch lídrov sa naozaj uskutoční.