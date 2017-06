Ruský opozičný politik Navaľnyj pôjde na 30 dní do väzenia

Ruský opozičný líder Alexej Navalnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. júna (TASR) - Súd v Moskve odsúdil v pondelok opozičného politika a blogera Alexeja Navaľného na 30 dní väzenia. Dôvodom je jeho opakované porušenie nariadení o organizácii demonštrácií, informovala večer na Twitteri priamo zo súdnej siene Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová.Navaľného predtým podľa jeho manželky zadržali vo vchode domu, kde v Moskve býva, a to asi pol hodiny pred začiatkom demonštrácie, ktorú na dnes zvolal do centra Moskvy.Rozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že bezpečnostné zložky zadržali najmenej 750 účastníkov nepovoleného protikorupčného protestu v Moskve a približne 900 v Petrohrade.Akcia v Moskve sa mala pôvodne konať na Sacharovovej triede. Organizátori sa ju však rozhodli premiestniť na Tverskú ulicu neďaleko Kremľa vzhľadom na to, že po nátlaku radnice na dodávateľské firmy nemali ako zabezpečiť pódium a ozvučenie.Na 12. júna pripadá štátny sviatok Deň Ruska, ktorý je pripomienkou prijatia Deklarácie o štátnej zvrchovanosti Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky (RSFSR) v roku 1990.Navaľnyj putoval na 15 dní za mreže aj marci, keď zorganizoval podobný protest v Moskve.