Ruský prezident Putin uvoľnil 17 generálov

Ruský prezident Vladimir Putin na zasadnutí Valdajského klubu, 27. októbra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. februára (TASR) - Prezidentský dekrét o uvoľnení 17 generálov, ktorí pôsobili v rôznych zložkách ruských silových rezortov, zverejnili dnes na oficiálnej webovej stránke vestníka Ruskej federácie. Informovala o tom tlačová agentúra TASS.Dvaja z uvoľnených opúšťajú rady ozbrojených síl. Ostávajúcich poveria novými úlohami, respektíve v prípade možnosti ich pošlú do výslužby.Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý dnes absolvoval niekoľkohodinovú návštevu Maďarska a odletel už do vlasti, súčasne vymenoval dvoch nových námestníkov rezortu pre mimoriadne situácie Vladlena Aksionova a Pavla Baryševa, ktorí budú zodpovední za civilnú ochranu, respektíve likvidáciu dôsledkov prírodných katastrof.Najvyšší ruský predstaviteľ potvrdil vo funkcii nového generálneho prokurátora Krymu anektovaného Ruskom v roku 2014 Olega Kamšilova a vymenoval do čela sevastopolskej pobočky Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Viktora Tanifu.