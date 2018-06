Ruský prezident Vladimir Putin privítal plánovaný summit USA-KĽDR

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 10. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin privítal plánovaný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a zároveň vyzdvihol úlohu Číny v procese stabilizácie pomerov na Kórejskom polostrove. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.povedal v nedeľu Putin na summite lídrov krajín Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS) v čínskom meste Čching-tao.Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom je naplánované na utorok 12. júna a malo by sa konať v hoteli Capella na ostrove Sentosa v Singapure.