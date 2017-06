Ruský prezident začal v priamom prenose odpovedať na otázky občanov

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes od 11.00 h SELČ v priamom prenose odpovedá na otázky, ktoré mu vopred poslali alebo ešte aj dnes posielajú občania z celej krajiny.Putinov hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že Putin sa na túto tradičnú, v poradí už 15. priamu linku s občanmi pripravoval "nepretržite dva dni". Podľa ruských agentúr Kremeľ eviduje 1,6 milióna vopred zaslaných otázok.Priamu linku s Putinom v priamom prenose vysielajú televízne stanice Prvý kanál, Rossija 1, Rossija 24, ako aj rozhlasové stanice Majak, Vesti FM a Radio Rossii.Prvá otázka sa týkala oblasti ekonomiky, ktorú Putin považuje za najdôležitejšiu. Konštatoval, že Rusko sa dostalo z recesie a prešlo do štádia rastu. Znepokojenie však vyvoláva fakt, že sa zvýšil počet ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby.Upozornil tiež, že v Rusku je rekordne nízka inflácia a rastie aj objem zlatých rezerv v centrálnej banke. Putin poukázal na to, že investície v Rusku rastú rýchlejšie ako samotná ekonomika.Podľa Putina sa pozitívny vývoj v ekonomike odzrkadľuje aj v kvalite života ruských občanov. Prejavil sa v poklese úmrtnosti novorodených detí a rodičiek a v predĺžení priemernej dĺžky života v Rusku.Veľká časť prvého bloku otázok bola venovaná výške miezd, a to najmä učiteľov, hasičov či zdravotníckeho personálu. Putin prisľúbil ich valorizáciu v súlade s dávnejšie avizovaným plánom vlády. Upozornil však, že mzdovú politiku v prípade učiteľov majú v rukách v prvom rade vedenia škôl a ich zriaďovatelia.