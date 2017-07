Ruský rezort zahraničia obvinil Poľsko z rusofóbie

Rokovacia sála poľského parlamentu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 31. júla (TASR) - Z rusofóbie a vnucovania vlastného pohľadu na históriu iným obvinilo dnes ruské ministerstvo zahraničných vecí v Moskve Poľsko, a to v súvislosti s vylúčením Ruskej federácie z realizácie projektu medzinárodného pamätného centra na mieste niekdajšieho tábora smrti v Sobibore, s ktorým prišli Poľsko, Izrael, Holandsko a Slovensko.Podľa Moskvy sa Varšava usiluje zmenšiť úlohu, ktorú Sovietsky zväz a Červená armáda zohrali v druhej svetovej vojne. Koncentračný tábor Sobibor nacisti zlikvidovali po tom, čo tam v roku 1943 vypuklo povstanie sovietskych vojnových zajatcov pod velením Alexandra Pečerského.Ruský rezort diplomacie pripomenul, že Moskva dostala v roku 2013 pozvanie do projektu iniciovaného štvoricou spomínaných krajín a vyjadrila pripravenosť na účasť a na významný finančný príspevok na jeho realizáciu.Poľská strana podľa ruského stanoviska najskôr podmienila účasť Moskvy viacerými nekonzultovanými aspektmi, neskôr oficiálne oznámila, že sobiborské správne grémium na zasadaní v dňoch 12.-13. júna rozhodlo o pokračovaní projektu s pôvodnými účastníkmi.hovorí sa v stanovisku ruského rezortu.V okolí sobiborskej železničnej stanice na okupovanom území Poľska fungoval od mája 1942 do októbra 1943 tábor smrti, v ktorom našlo podľa odhadov nacistov smrť 150.000-250.000 ľudí, zväčša deportovaných židov z bývalého Československa, Francúzska, Holandska, Nemecka, Poľska a Sovietskeho zväzu. O útek z tábora sa počas spomínaného povstania pokúsilo okolo 600 väzňov. Trom stovkám z nich vrátane Pečerského sa podarilo dostať cez mínové polia v okolí tábora, avšak väčšinu z nich v priebehu nasledujúcich dní zadržali a zavraždili nacisti podobne ako tých väzňov, ktorí sa k povstaniu nepripojili. Konca druhej svetovej vojny sa dožilo iba 53 zo sobiborských väzňov.