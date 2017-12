Ruský sektor služieb pokračoval vo výraznom raste aj v závere roka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 29. decembra (TASR) - Ruský sektor služieb pokračoval na záver roka v raste. Tempo rastu sa síce spomalilo, napriek tomu bolo druhé najvyššie od začiatku roka. Ukázali to v piatok zverejnené údaje spoločnosti IHS Markit.Index nákupných manažérov IHS Markit pre ruský sektor služieb dosiahol v decembri 56,8 bodu oproti novembrovej úrovne 57,4 bodu. Napriek poklesu indexu to stále znamená rast sektora, nakoľko rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Navyše výsledok je lepší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s poklesom indexu na 55,60 bodu, a okrem toho je to druhá najvyššia hodnota indexu od januára tohto roka.Práve pre spomalenie rastu v sektore služieb sa spomalilo tempo rastu aj v celom ruskom súkromnom sektore. Kompozitný index nákupných manažérov, ktorý zahrňuje výrobný sektor aj sektor služieb, klesol v decembri na 56 bodov z 56,3 bodu v novembri.