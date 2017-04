Ruský senátor kritizuje USA za spochybňovanie jadrovej zmluvy s Iránom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Washington 20. apríla (TASR) - Predseda zahraničného výboru ruskej Rady federácie Konstantin Kosačev obvinil dnes Spojené štáty, že ich výroky ohľadom dohody o kontroverznom jadrovom programe Iránu sú pokusom o marenie situácie v ďalšej dôležitej oblasti.Kosačev reagoval na list amerického ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona predsedovi Snemovne reprezentantov Paulovi Ryanovi, v ktorom sa píše, že administratíva podniká hĺbkové preverenie tejto dohody, aby sa uistila, či rušenie sankcií nie je proti národným záujmom.Tillerson konštatoval, že Irán je aj naďalej štátom, ktorý spomedzi ostatných v najväčšej miere podporuje terorizmus, a prezident Donald Trump nariadil preverenie jadrovej dohody s ohľadom práve na tento fakt.Kosačev dnes okrem Tillersona kritizoval aj hovorcu Bieleho domu Seana Spicera, ktorý na brífingu pripustil revíziu rozhodnutia o zrušení sankcií uvalených na Irán.Kosačev poukázal na nedávne udalosti - na raketový útok v Sýrii či "rukavicu hodenú Pchjongjangu", a teraz na Irán, "o ktorom Trump s nespokojnosťou hovoril ešte počas predvolebnej kampane".Cieľ USA je podľa Kosačeva "očividný: Washington podniká rázny krok, pričom loptu hádže do rúk oponentov a núti ich k odhaleniu, chybám či výhovorkám".Ruský senátor podľa agentúry TASS vyslovil obavu, že separátne kroky Washingtonu vyvolajú vážne problémy nielen vo vzťahoch s Iránom, ale aj s ich vlastnými spojencami, s Ruskom i OSN.Kosačev sa domnieva, že Spojené štáty môžu sotva počítať s tým, že by ich snahy o marenie zmluvy s Iránom podporil nejaký vplyvný štát. Jedinou výnimkou je podľa senátora Izrael.Potvrdenie o tom, že Irán plní svoje záväzky voči predmetnej medzinárodnej dohode, musí byť od vlády zaslané do Kongresu každých 90 dní. Ide o prvé, ktoré vydala administratíva prezidenta Trumpa.Irán a skupina šiestich veľmocí - Británie, Číny, Francúzska, Nemecka, Ruska a USA - dospeli v júli 2015 ku konečnej dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na základe tejto dohody mali byť zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa obáv Západu zameraný na získanie atómových zbraní.