Ruský stíhací bombardér havaroval pri štarte v Sýrii, zomreli 2 osoby

Moskva 10. októbra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany informovalo dnes o havárii stíhacieho bombardéra typu Su-24, ku ktorej došlo pri štarte na leteckej základni v Sýrii. Incident neprežili dvaja členovia posádky.Bojové lietadlo sa zošmyklo dnes z dráhy pri vzlietaní zo základne Humajmím. Podľa vyhlásenia rezortu obrany, ktoré citovala agentúra AP, mohlo ísť o poruchu technického charakteru.Ruská armáda sa zapája do občianskej vojny v Sýrii od septembra 2015 na žiadosť tamojšieho prezidenta Bašára Asada, pričom je v spojenectve práve s Asadovými ozbrojenými silami.Ruské bojové lietadlá realizovali v uplynulých týždňoch mohutné nálety na pozície džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) vo východnej Sýrii. Ciele IS bombarduje ruská armáda aj na severe Sýrie.Základňa Humajmím sa nachádza 25 kilometrov južne od mesta Lázikíja v rovnomennej provincii. V Damasku bol 18. januára 2017 podpísaný protokol k dohode medzi Ruskom a Sýriou o rozmiestnení ruských leteckých síl. Podľa tohto dokumentu môže Moskva 49 rokov bezplatne využívať časť základne Humajmím.