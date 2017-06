Ruský tím z MS 2014 v dopingovom podozrení, prípad už skúma FIFA

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyšetruje dopingové obvinenia v súvislosti s ruským reprezentačným tímom, ktorý sa predstavil na majstrovstvách sveta v roku 2014 v Brazílii. Správu o údajných dopingových praktikách v mužstve zbornej priniesol cez víkend britský Mail on Sunday.FIFA potvrdila, že skúma dopingové podozrenia týkajúce sa celého ruského tímu z MS 2014. Všetkých 23 hráčov mužstva, ktoré vypadlo v Brazílii už v skupinovej fáze, je údajne medzi 34 futbalistami zo zoznamu vyše 1000 ruských športovcov, ktorých spomína Svetová antidopingová agentúra (WADA) vo svojej správe o systematickom dopingu v Rusku.potvrdil hovorca FIFA pre Mail on Sunday. Podľa periodika niektorým ruským hráčom vymenili vzorky moču bez ohľadu na to, či boli zapojení v dopingovom programe.Rusko v súčasnosti hostí Pohár konfederácií FIFA, ktorý je generálkou na budúcoročné MS v tejto krajine. Piati hráči zo súčasného kádra zbornej sa predstavili aj na svetovom šampionáte pred tromi rokmi - Igor Akinfejev, Denis Glušakov, Maxim Kanunnikov, Alexander Samedov a Jurij Žirkov. Rusi nepostúpili na domácom turnaji do semifinále, po víťazstve 2:0 nad Novým Zélandom a prehrách 0:1 s Portugalskom a 1:2 s Mexikom obsadili v A-skupine tretiu priečku.Medzinárodná futbalová federácia chce obvinenia dôkladne prešetriť.uviedol pre Mail bývalý šéf WADA Dick Pound.