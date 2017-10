Ruský tínedžer strávi 9 mesiacov vo väzení za nastraženie bomby v Osle

Ozbrojené policajné hliadky pred budovu terminálu na letisku v Oslo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 30. októbra (TASR) - Súd v Nórsku poslal v pondelok na deväť mesiacov do väzenia 17-ročného občana Ruska, ktorý vyrobil malé výbušné zariadenie a priniesol ho do centra nórskej metropoly Oslo.Prokuratúra požadovala pre tohto mladého žiadateľa o azyl dvojročný trest, pričom poukazovala na zistenie, že bol zradikalizovaný, navštevoval islamistické internetové stránky a vlastnil zábery zachytávajúce zabíjanie zajatcov príslušníkmi teroristickej organizácie Islamský štát, informovala agentúra Reuters. Obžalovaný popieral, že by sa niečoho dopustil, a tvrdil, že nájdené zariadenie plánoval odpáliť v lese blízko svojho bydliska.Podomácky vyrobenú nálož našli začiatkom apríla na ulici v centre Osla, čo si vynútilo evakuáciu ľudí z okolitých barov a reštaurácií. Pyrotechnici zariadenie zneškodnili riadeným výbuchom, pričom nedošlo k žiadnym zraneniam.Incident sa odohral iba jeden deň po útoku nákladným autom v švédskom Štokholme, pri ktorom zahynulo päť ľudí a ďalších 15 utrpelo zranenia.Podľa údajov polície bolo výbušné zariadenie v Osle veľké približne 30 centimetrov a v prípade odpálenia by pravdepodobne spôsobilo iba menšie škody. Nórske orgány napriek tomu zareagovali dočasným zvýšením stupňa výstrahy pred terorizmom.Odsúdený mladík žil v Nórsku od roku 2010 a požiadal v tejto krajine o azyl, stav vybavovania jeho žiadosti však nie je zatiaľ jasný, informoval Reuters.Pravicový extrémista Anders Behring Breivik v roku 2001 odpálil v Osle auto naložené výbušninou a následne spustil paľbu v mládežníckom tábore na ostrove Utöya, pričom dovedna zabil 77 ľudí. Súd mu za tieto útoky udelil najvyšší možný trest 21-ročného väzenia s možnosťou predĺženia.