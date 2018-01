Ruský trh s automobilmi je o polovicu slabší ako pred vypuknutím krízy

Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Moskva 13. januára (TASR) - Ruská automobilka Avtovaz vstupuje do nového roka optimisticky napriek tomu, že vyhliadky nie sú jasné.povedal v Moskve pre nemeckú tlačovú agentúru DPA šéf firmy, Francúz Nicolas Maure. Lepší výsledok neočakáva, leboAvtovaz predal vlani 311.000 osobných vozidiel značky Lada. Odbyt jeho produkcie medziročne vzrástol o 17 %. Podľa vedenia firmy na domácom trhu dosiahla 20-% podiel. To znamená, že vlani sa v krajine predalo menej ako 1,6 milióna nových vozidiel. Pred vypuknutím krízy v roku 2014 sa ich predávalo o 100 % viac.Automobilka vyváža Lady predovšetkým do krajín Blízkeho východu, Strednej Ázie a Latinskej Ameriky.Ich celkový vývoz dosiahol v minulom roku číslo 24.000. Maure spomenul, že koncom roku 2017 sa obnovil ich vývoz na Kubu, ktorá. Rovnakú funkciu ako Kuba plní aj Nemecko. Predaj modelu na jeho územíFrancúzsky Renault kontroluje Avtovaz, preto je jeho šéfom Maure.