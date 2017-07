Ruský vicepremiér vyvolal rusko-rumunský spor zámerne, tvrdí Melescanu

Vladimir Putin a Dmitry Rogozin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 31. júla (TASR) - Ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin zámerne vyvolal politickú výmenu názorov medzi Moskvou a Bukurešťou, keď sa napriek sankciám Európskej únie pokúsil cestovať do Moldavska na palube dopravného lietadla cez rumunský vzdušný priestor.V Bukurešti to dnes vyhlásil šéf rumunskej diplomacie Teodor Melescanu v reakcii na Rogozinom avizované personalizované sankcie v odvete za jeho nevpustenie do rumunského vzdušného priestoru a neumožnenie pristátia v Budapešti.Rogozin podľa rumunského ministra vopred naplánoval akciu zaťažujúcu rumunsko-ruské vzťahy, keďže svoj let s predstihom avizoval na jednej zo sociálnych sietí, kde na mape ilustroval aj využitie rumunského vzdušného priestoru na prelet do Kišiňova. Práve preto lietadlo na pravidelnej linke s Rogozinom na palube nedostalo súhlas na prelet cez rumunské územie.Druhoradým Rogozinovým cieľom mohla byť podľa Melescana snaha preukázať, že sankcie voči ruským činiteľom, ktorých EÚ umiestnila na tzv. čierny zoznam, sú nefunkčné.Rumunský minister zahraničných vecí však poprel opodstatnenosť obvinení z Moskvy, podľa ktorých rozhodnutie rumunskej strany vlastne ohrozilo životy 160 cestujúcich. Podľa Melescana malo lietadlo dostatok pohonných hmôt na pristátie na ktoromkoľvek letisku v regióne, o čom svedčí i skutočnosť, že po odmietnutí pristávalo napokon v bieloruskej metropole Minsk.V Moskve ešte v piatok tlmočili predstaviteľovi rumunskej ambasády dôrazný protest proti postupu rumunských orgánov. Ruský rezort diplomacie ho označil za zámernú provokáciu, ktorá spôsobí vážne škody v dvojstranných vzťahoch.Rogozin, ktorý figuruje na zozname osôb sankcionovaných za podkopanie nezávislosti, územnej celistvosti a suverenity Ukrajiny vydanom EÚ v roku 2014, cestoval na palube lietadla spoločnosti Siberia Airlines a do Moldavska sa chcel dostať okružnou cestou cez Bielorusko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko.