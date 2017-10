Ruský zákonodarca: Severná Kórea má rakety, ktoré môžu zasiahnuť USA

Na nedatovanej snímke, ktorú zverejnila severokórejská vláda 3. septembra 2017, severokórejský vodca Kim Čong-un na neznámom mieste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 6. októbra (TASR) - Ruský zákonodarca Anton Morozov dnes vyhlásil, že on a jeho kolegovia nedávno navštívili Pchjongjang, kde im ukázali severokórejské výpočty, podľa ktorých by rakety Severnej Kórey mohli zasiahnuť západné pobrežie Spojených štátov.Morozov z nacionalistickej Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) povedal, že Severná KóreaPolitikove slová priniesla agentúra AP, ktorá sa odvolala na ruskú tlačovú agentúru RIA Novosti.Morozov začiatkom tohto týždňa navštívil Severnú Kóreu spolu s dvoma kolegami-zákonodarcami. Podľa jeho slov im tam účastníci spoločného rozhovoru povedali, že Pchjongjang má technológiu, ktorá umožňuje bojovým hlaviciam rakiet vydržať prudké zahrievanie pri vstupe do atmosféry.Ruský zákonodarca dodal, že Severokórejčania im takisto ukázali