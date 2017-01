Ruských biatlonistov zatiaľ za doping celoplošne nepotrestajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Anterselva 21. januára (TASR) - Ruskí biatlonisti sa zatiaľ vyhli hroziacemu celoplošnému dištancu za ich údajnú účasť na dopingovom škandále.Vedenie Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU) na sobotňajšom mimoriadnom zasadnutí v talianskej Anterselve poskytlo priestor Ruskej biatlonovej únii (RBU), aby do 5. februára vysvetlila, akú rolu zohrala pri štátom podporovanom dopingovom škandále.Na základe správy RBU prijme strešný orgán biatlonu opatrenia a rozhodne o (ne)potrestaní športovcov. S určitosťou vynesie verdikt ešte pred majstrovstvami sveta, ktoré sa začínajú 9. februára v Hochfilzene.IBU je pod tlakom zo všetkých strán, aby rozhodla o treste pre ruských biatlonistov, ktorí boli údajne zapletení do nekalých dopingových praktík v krajine. Tie odhalila správa vyšetrovateľa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Richarda McLarena. Týkať sa to má až 31 biatlonistov a viacerí z nich štartujú na podujatiach Svetového pohára.Aféru vyšetruje aj špeciálna komisia IBU, ktorá dočasne suspendovala Janu Romanovovú a už bývalú biatlonistku Oľgu Viluchinovú.