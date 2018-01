Ruským kinám hrozia postihy, ak budú premietať film o Stalinovi

Ilustračná snímka Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Moskva 26. januára (TASR) - Rusko ministerstvo kultúry varovalo prevádzkovateľov kín v krajine pred právnymi postihmi, ak budú premietať britskú komediálnu drámu Smrť Stalina. Informovala o tom stanica Rádio Slobodná Európa (RFE).Za premietanie filmu bez povolenia hrozí v Rusku pokuta do 100.000 rubľov (zhruba 1420 eur). Druhé takéto porušenie môže viesť k uzatvoreniu kina.Toto vyhlásenie vydalo ministerstvo kultúry vo štvrtok po tom, ako art kino Pioner (Pionier) v Moskve obišlo zákaz premietania tohto filmu, uviedlo ho a naďalej ho má vo svojom programe.Predstavitelia kina podľa agentúry RIA Novosti vysvetlili, že úradné povolenie na distribúciu filmu v Rusku stále platí, preto konajú v súlade so zákonom.Ruský rezort kultúry však 23. januára oznámil, že povolenie na distribúciu filmu škótskeho režiséra Armanda Iannucciho zrušilo.Tento verdikt prišiel po tom, ako niektoré ruské konzervatívne osobnosti, vrátane filmového režiséra Nikitu Michalkova, žiadali, aby štát zabránil uvedeniu tohto filmu v Rusku. Viacerí predstavitelia komunistickej strany označili tento film za nástroj psychologickej vojny Západu.uviedol vo svojom vyhlásení minister kultúry Vladimir Medinskij.Satirický film Smrť Stalina sa zameriava na boj o moc v Sovietskom zväze bezprostredne po smrti diktátora Josefa Stalina v marci roku 1953.Kritici Kremľa upozorňujú, že Rusko sa nikdy nevyrovná so svojou minulosťou, a najmä zločinmi spáchanými štátom za Stalina, ak úrady budú brániť úsiliu zobrazovať ho aj humorne.Združenie majiteľov kín a najväčšia sieť kín v Rusku obvinili minulý týždeň ministra kultúry Medinského zo snáh o likvidáciu kín v Rusku. Obvinili tiež ministerstvo, že poškodzuje ich podnikanie i divákov a zavádza v krajine cenzúru. Vo svojom vyhlásení spomenuli filmy Paddington 2 a Labyrint: Smrteľná liečba, ktorých uvedenie do kín v Rusku posunuli o dva týždne kvôli premiéram dvoch ruských filmov.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa RFE deklaroval, že zákaz filmu Smrť Stalina v Rusku nie je cenzúrou.Rozhlasová stanica Echo Moskvy pripustila, že uvedenie zakázaného filmu Smrť Stalina v kine Pioner môže súvisieť s bojom o kreslo ministra kultúry. Kino totiž patrí Alexandrovi Mamutovi, ktorý prejavil záujem o funkciu premiéra vo vláde, čo vznikne po marcových prezidentských voľbách.