Rusnák bude vývoj barážovej zápletky sledovať na ceste do USA

Bratislava 9. októbra (TASR) - Albert Rusnák má ešte v živej pamäti sklamanie, ktoré zažil v júni ako člen slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na európskom šampionáte tejto vekovej kategórie v Poľsku. Mladíci vtedy nepostúpili zo základnej skupiny, keď sa ocitli v nevďačnej pozícii čakateľov na výsledok duelu Taliansko - Nemecko. Víťazstvo "squadry azzurra" 1:0 však spôsobilo, že do semifinále postúpili Taliani spolu s Nemcami, naopak, Slováci si zbalili kufre a s trpkým pocitom opustili šampionát.Všetci cítili obrovskú krivdu z toho, akým spôsobom Taliani a Nemci k ich vzájomnému stretnutiu pristúpili. Pragmatizmus (konečný výsledok 1:0 vyhovoval obom - pozn.) zvíťazil nad duchom fair play a zahatal slovenskej dvadsaťjednotke cestu do bojov o medaily. O viac než tri mesiace neskôr sa čakanie Slovákov na výsledky iných zopakovalo v kvalifikácii MS 2018. Rusnák už ako hráč A-tímu verí, že osud bude tentoraz Slovensku naklonený.Po nedeľňajšom triumfe 3:0 nad Maltou v kvalifikačnej derniére F-skupiny a paralelnej remíze Škótska v Slovinsku potrebujú zverenci trénera Jána Kozáka, aby sa aspoň jeden z pondelňajších duelov Wales - Írsko alebo Ukrajina - Chorvátsko skončil remízou. Pomôcť im môže aj Gruzínsko víťazstvom v Srbsku. "V čase týchto zápasov sa pravdepodobne budem letecky presúvať do USA. Samozrejme, keď sa bude dať, určite budem ich vývoj sledovať. Budem rád, keď sa na nás usmeje šťastie a aspoň jeden z nich sa skončí remízou," povedal Rusnák.Aj keby baráž unikla Slovákom medzi prstami, podľa krídelníka Real Salt Lake si nemajú čo vyčítať.uviedol Rusnák.Proti Malte dostal 23-ročný člen nastupujúcej generácie od trénera Jána Kozáka šancu v základnej zostave. Na krídle hýril aktivitou, v 69. minúte si pripísal gólovú asistenciu pri dorážke Ondreja Dudu, ktorá stanovila rezultát.povedal Rusnák.Po konečnom hvizde v Trnave slovenskí futbalisti spolu s fanúšikmi na tribúnach netrpezlivo čakali na konečný výsledok z Ľubľany, kde sa ešte pár minút hralo. Potvrdenie remízy 2:2 spustilo prvé menšie oslavy priamo na trávniku.zaželal si Rusnák.