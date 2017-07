Rusnák skóroval pri víťazstve Realu Salt Lake

Na snímke vpravo strelec gólu Martin Chrien a vľavo Albert Rusnák, archívna foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Portland 20. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák skóroval v noci na štvrtok v zápase zámorskej súťaže MLS, v ktorom jeho Real Salt Lake zvíťazil na trávniku Portlandu Timbers 4:1. Strelecky sa presadil v 68. minúte, keď zvýšil na priebežných 3:0 pre hostí.Pre 23-ročného krídelníka to bol piaty gól v MLS. V stretnutí padli tri červené karty, Slovák videl žltú koncom úvodného dejstva. Salt Lake patrí v poradí Západnej konferencie ôsma priečka so ziskom 23 bodov. Rusnák prestúpil do tímu v januári z holandského Groningenu, v šiestom a devätnástom týždni MLS ho nominovali do najlepšej ligovej jedenástky.