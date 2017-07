Rusnákov Real Salt Lake iba remizoval s Columbusom

Na archívnej snímke vpravo Martin Chrien a vľavo Albert Rusnák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



sumár - MLS:



Real Salt Lake - Columbus Crew 2:2 (0:1)



Góly: 50. Plata (z 11 m), 53. Savarino - 15. a 60. Kamara



/A. Rusnák (Salt Lake) odohral celý zápas/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. júla (TASR) - V sobotňajšom zápase zámorskej Major League Soccer (MLS) remizovali futbalisti Realu Salt Lake v zostave so slovenským krídelníkom Albertom Rusnákom s Columbusom Crew 2:2. Salt Lake sa po ďalšej bodovej strate stále nachádza pod pásmom postupu do play off Západnej konferencie.