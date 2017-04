Rušňoparáda ponúka milovníkom železníc dva dni zážitkov a zábavy

Na snímke uprostred je parný rušeň Papagáj – 477.013, prevádzkovateľ Klub železničných historických vozidiel Poprad (KŽHV). Foto: TASR/Milan Kapusta Na snímke uprostred je parný rušeň Papagáj – 477.013, prevádzkovateľ Klub železničných historických vozidiel Poprad (KŽHV). Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 22. apríla (TASR) – Do Košíc majú tento víkend namierené nostalgické vlaky zo všetkých smerov, aby priviezli na 17. ročník podujatia Rušňoparáda milovníkov železníc a obdivovateľov starej aj modernej vlakovej techniky. Z Prešova dnes ráno priviezol parný vlak hlavne rodiny s deťmi. Z Popradu dorazila do metropoly východu česká historická elektrická súprava - pražák Žabotlama. Motoráčikmi sa dopravili zvedavci z Humenného, Sečoviec, Trebišova i Medzeva. Košické rušňové depo sa od 9.00 h stalo miestom, kde návštevníci môžu obdivovať železničné súpravy a súčasne sa tu zabaviť. Dvojdňové podujatie ponúka bohatý program po celý dnešný deň, ale aj v nedeľu 23. apríla.Tradičné rodinné podujatie organizuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a občianske združenie Detská železnica Košice. Vlani sa na Rušňoparáde zúčastnilo viac ako 10.000 návštevníkov. Organizátori veria, že toto číslo môžu dosiahnuť aj teraz, lebo v Košiciach neprší a vládne tu už od rána rušná atmosféra. Pre TASR to uviedla Zuzana Lehotská z Detskej železnice Košice.Generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký informoval, že návštevníkom predstavia vlajkovú loď ZSSK – vlaky InterCity. K dispozícii im je celá súprava so všetkými službami tak, ako ich bežne ponúkajú IC vlaky na linke Košice – Bratislava. Prezentuje sa tu aj rakúsky prezidentský vozeň. Veľkým lákadlom je rušeň Sergej, ktorý použili americkí filmári pri nakrúcaní filmu Peacemaker v hlavnej úlohe s Georgeom Clooneym. Sergeja s ťažnou silou 2000 koní a s dvojtaktným naftovým motorom vyrobili v 70. rokoch 20. storočia vo vtedajšom Sovietskom zväze ako lokomotívu pre ťažké nákladné vlaky. Pôvodne bol rušeň červenej farby, no pre film ho nastriekali na zeleno, neskôr mu vrátili pôvodnú farbu. Pred dvomi rokmi sa takmer dostal do šrotu. Zachránili ho humenskí železniční nadšenci, ktorí mu vrátili život. Košická Rušňoparáda je po rekonštrukcii jeho prvou cestou mimo domovské depo.Deťom dnes otvorili v depe areál Vláčikom do kráľovstva včiel, kde majú k dispozícii tvorivé dielne i mini ZOO. V plechovej hale si môžu pozerať filmy o mašinkách. Vo vodnej veži ráno sprístupnili dve výstavy Detská železnica – 60 rokov a Západoslovenské úzkorozchodné železnice. Na točni sa predviedli mažoretky. Návštevníci sa môžu vydať aj na okružnú jazdu retro autobusmi, alebo sa vybrať mimoriadnym vlakom do Jasova a Medzeva."Na podujatí predstavíme časť svojej zbierky, medzi inými aj historický úzkorozchodný parný rušeň Krutwig, ktorý bol uvedený do prevádzky len minulý rok. Je teda najmladším prírastkom svojho druhu na Slovensku," povedal Ľubomír Lehotský, predseda OZ Detská železnica Košice.V nedeľu (23. 4.) bude rušňové depo otvorené od 9.00 h do 16.30 h. Mimoriadne vlaky prídu z Gelnice, Margecian a Prešova. Návštevníci sa môžu previezť do Kostolian nad Hornádom a Kysaku, či Tokajským expresom do Čerhova a späť. Pripravená je tiež okružná jazda Košice – Haniska - Krásna nad Hornádom – Košice. Organizátori pripravili ukážky zbrojenia vodou starými hasičskými striekačkami aj ukážky zásahu colníkov.Počas dvoch dní bude v areáli depa vysunuté Zákaznícke centrum z košickej stanice. Záujemcovia si môžu v špeciálnom obchode kúpiť spomienkové predmety so železničnou tematikou. Počas Rušňoparády premáva k depu kyvadlová doprava zo železničnej stanice, ako aj špeciálny spoj MHD.