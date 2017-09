Russia Today považuje svoju reklamu v USA za obvyklú obchodnú prax

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 29. septembra (TASR) - Šéfredaktorka spravodajskej televíznej stanice Russia Today (RT) Margarita Simoňjanová považuje nákup reklamného priestoru týmto médiom na mikroblogovacej sieti Twitter za štandardnú obchodnú prax, ktorá však bola falošne prezentovaná ako ruské zasahovanie do záležitostí USA.Podľa agentúry RIA Novosti Simoňjanová takto reagovala na vyhlásenie spoločnosti Twitter, ktorého predstavitelia v noci nadnes počas vypočúvania pred členmi amerického Kongresu uviedli, že RT si v roku 2016 na Twitteri zaplatila reklamu za viac ako 274.000 dolárov.Predstavitelia Twitteru v Kongrese súčasne informovali, že na základe podozrenia z napojenia na Rusko v súvislosti s možným zasahovaním do predvolebnej kampane v USA bolo zablokovaných 200 twitterových účtov.Simoňjanová uviedla, že reklamné spoty mala RT zaplatené aj na letiskách a vo vysielaní iných televíznych i rozhlasových staníc.uviedla a ironicky dodala, že v RT imUpozornila, že podobné reklamné kampane ako RT majú v ruskom segmente Twitteru aj americké médiá.vyhlásila šéfredaktorka RT.Ako informovala agentúra Reuters, predstavitelia spoločnosti Twitter v noci nadnes vypovedali za zavretými dverami pred členmi výborov amerického Kongresu na kontrolu tajných služieb. Podobnému vypočúvaniu v Kongrese sa tento mesiac podrobili aj zástupcovia spoločnosti Facebook.Prevádzkovatelia sociálnej siete Facebook dlho odmietali podozrenie, že by poslúžila ako nástroj na šírenie propagandy s cieľom pomôcť republikánskemu kandidátovi Donaldovi Trumpovi, ktorý vyhral prezidentské voľby v USA. Začiatkom septembra však informovali, že identifikovali na sieti 5200 reklamných inzerátov financovaných z Ruska.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na tieto tvrdenia uviedol, že ruské vedenie s tým nemá nič spoločné. Svoje údajné vzťahy s Ruskom popiera aj americký prezident Donald Trump.