Rúti sa na nás vlna horúčav: Ortuť teplomera stúpne extrémne vysoko

Slovensko zasiahne na prelome júla a augusta vlna horúčav. Veľmi teplo by malo byť už túto nedeľu (30.7.). V sobotu (29.7.) treba ešte počítať s občasnými zrážkami.





"Budúci týždeň (31.7-4.7.) potrápia horúčavy najmä juh územia, teplota vzduchu tam môže dosiahnuť 35 stupňov Celzia," píše Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na facebooku. V chladnejších oblastiach na severe bude maximum okolo 30 stupňov Celzia.







Prehánky a búrky by sa mali vyskytnúť len ojedinele. "Z dnešného pohľadu bude pravdepodobne veľmi teplý ešte aj budúci víkend, aj keď miera istoty takéhoto scenára je už o čosi nižšia, ako pri dňoch pracovného týždňa," dodáva SHMÚ.



Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov. Počas horúčav treba dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, a to v menších dávkach. Vysoké teploty predstavujú aj potenciálne nebezpečenstvo pre tvorbu požiarov.