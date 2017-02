RÚVZ: Je potvrdenou pravdou, že cícerová nátierka bola kontaminovaná

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Cícerová nátierka od banskobystrického výrobcu, ktorú skonzumoval 43-ročný muž, bola kontaminovaná baktériou Clostridium botulinum produkujúcou botulotoxín. Preukázali to všetky laboratórne testy vzoriek zvyšného obsahu obalov cícerovej nátierky, výsledky ktorých potvrdili aj odborníci celosvetovo uznávanej inštitúcie Robert Koch Institut Berlin.Zdôrazňuje to v reakcii na opätovné otvorenie kauzy "cícerovej nátierky" niektorými médiami Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Svoje stanovisko zverejnil dnes na webovej stránke spolu s prezentáciou podrobne mapujúcou celý prípad. V súlade s tlačovým zákonom ich RÚVZ žiada o opravu a uvedenie informácií na pravú mieru.uvádza sa v stanovisku RÚVZ s tým, že na diagnóze "alimentárna intoxikácia botulotoxínom" lekári kliniky trvali a stále trvajú. Nepravdivé tvrdenia sa tak dotýkajú aj odbornosti, profesionálnej vážnosti a cti lekárov kliniky.RÚVZ v reakcii tiež pripomína, že pacient bol dlhší čas v kóme, na umelej ventilácii, podstúpil náročné vyšetrenia v spánkovom laboratóriu v Martine a v súčasnosti mu bola priznaná invalidita v dôsledku poškodenia organizmu po ochorení na botulizmus.zdôrazňuje RÚVZ.Ako dodáva, vzhľadom na klinické, epidemiologické a laboratórne zistenia bol RÚVZ ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva povinný upozorniť verejnosť na konzumáciu podozrivej potraviny s možným poškodením zdravia najmä pri takej závažnej a často smrteľnej diagnóze, akou je botulizmus.reagoval v súvislosti so stanoviskom RÚVZ Juraj Lunter, výkonný riaditeľ spoločnosti Alfa Bio, výrobca produktov Lunter. Podľa neho dnešné vyjadrenia úradu len interpretujú už doteraz známe fakty z roku 2015.dodal Lunter.