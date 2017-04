RÚZ: Kvalita podnikateľského prostredia podľa zamestnávateľov klesá

Na snímke zľava minister hospodárstva SR Peter Žiga reční, prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Ľuboš Sirota, prezident SR Andrej Kiska a prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga na sneme RÚZ v Bratislave 20. apríla 2017. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. apríla (TASR) - Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku sa vlani naďalej znižovala. Na vine sú najmä legislatívne zmeny, ktoré mali za následok rast nákladov pre zamestnávateľov. Na svojom rokovaní Snemu to dnes skonštatovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).RÚZ kriticky hodnotí najmä zavedenie zdanenia podielov na zisku, zmeny v odvodových stropoch či rozširovanie osobitného odvodu z podnikania. Na konkurencieschopnosť firiem negatívne vplývala aj nekvalitná a netransparentná regulačná politika v energetike, čo sa podľa RÚZ podpísalo pod jedny z najvyšších cien elektrickej energie v Európskej únii.skonštatoval na dnešnej tlačovej konferencii prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.Za negatívne považuje RÚZ aj nízku vymožiteľnosť práva, slabú efektívnosť súdnictva či vysokú mieru korupcie. Pozitívne však vyhodnotili predsedníctvo SR v Rade EÚ.doplnil prvý viceprezident RÚZ Luboš Sirota.Zamestnávatelia diskutovali aj o nastavení minimálnej mzdy na budúci rok. Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na úroveň 492 eur. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR reagovala na návrh odborov tým, že zjednodušiť rokovania by mohol nový mechanizmus stanovenia minimálnej mzdy. Na základe neho by sa minimálna mzda pravidelne zvyšovala podľa vopred stanovených ukazovateľov.Podľa slov Sirotu RÚZ začína rezignovať na to, či má byť minimálna mzda témou.tvrdí Sirota. RÚZ je podľa neho vždy pripravená rokovať, ale návrh musí byť zmysluplný. Skokovitý nárast minimálnej mzdy môže podľa jeho slov dostať podnikateľov do tzv. čiernej ekonomiky.RÚZ si zároveň vytýčila priority na najbližšie obdobie, aby sa situácia firiem zlepšila. Zástupcovia zamestnávateľov sa chcú zamerať na zreformovanie daňovo-odvodového systému, zníženie byrokracie, na prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, ale aj bojovať za zvýšenie vymožiteľnosti práva a efektívnosti súdnictva. Podľa RÚZ by sa mal napríklad zreformovať drahý a neefektívny systém zdravotného, sociálneho a dôchodkového zabezpečenia. Presadiť chce RÚZ aj systematický partnerský dialóg v oblasti pripravovaných legislatívnych zmien. Viacero zmien navrhujú aj v sociálnej oblasti.