Ružinov hospodáril v minulom roku s prebytkom vyše 4,9 milióna eur

Bratislava 29. júna (TASR) - Bratislavský Ružinov hospodáril v minulom roku s prebytkom viac ako 4,9 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2016, ktorý schválili ružinovskí poslanci na júnovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Samospráva tento fakt vníma ako „mimoriadne pozitívny“ výsledok jej úsilia, na základe čoho môže mestská časť tento rok investovať do rekonštrukcií viac, ako pôvodne plánovala. TASR o tom informovala hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.Prebytok v hospodárení vznikol podľa nej vďaka vyšším príjmom z podielových daní, prísnej kontrole výdavkov úradu, ako aj kapitálovým príjmom z predaja pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pre výstavbu diaľnice D4, rýchlostnej cesty R7 a rekonštrukciu križovatky D1 v Prievoze.skonštatoval ružinovský starosta Dušan Pekár.V rámci bežného rozpočtu dosiahla mestská časť príjmy viac ako 30,3 milióna eur, a to vrátane transferov na prenesený výkon štátnej moci. Výdavky predstavujú takmer 26,73 milióna eur. V kapitálovom rozpočte predstavujú príjmy mestskej časti vyše 2,3 milióna eur a výdavky takmer 1,3 milióna eur. Upravený prebytok presúva mestská časť do rezervného fondu.Podľa Šebovej tak môže samospráva investovať viac, ako pôvodne plánovala, do rekonštrukcií a nových investícií do občianskej vybavenosti. Napríklad 1,2 milióna eur chce vynaložiť na rekonštrukcie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pokračovať chce v ich zatepľovaní, ale tiež v zvyšovaní kapacít škôlok rekonštrukciami služobných bytov a rozšírení materskej školy na Šťastnej ulici v spolupráci so súkromným investorom. Na materskú školu by mala byť prerobená aj budova na Banšelovej ulici.doplnila Šebová. Pokračovať by mali aj rekonštrukcie v Domove dôchodcov Pažítková a v Ružinovskom domove seniorov. Plánované sú aj rekonštrukcie dvoch detských ihrísk a revitalizácia jazera Rohlík, avšak len v prípade súhlasu vlastníka pozemkov.