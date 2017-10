Ružinov opäť začína s blokovým čistením ulíc v lokalite Nivy

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. októbra (TASR) - Bratislavský Ružinov začína od pondelka 9. októbra s blokovým čistení ulíc v lokalite Nivy. Tá je celkovo rozdelená na osem častí. Blokové čistenie pritom zahŕňa ručné a strojové zametanie ciest, čistenie kanálových vpustov, ako aj prípadné práce na zeleni, napríklad orezy stromov, škarpírovanie či rezy živých plotov.V praxi to bude zároveň znamenať zákaz parkovania na konkrétnej ulici v deň čistenia v čase od 8.00 h do max. 15.00 h, teda do ukončenia prác. Mestská časť v tejto súvislosti opätovne žiada obyvateľov o ústretovosť pri vykonávaní týchto prác, rešpektovanie prenosných dopravných značiek a preparkovanie áut.uvádza miestny úrad na webovej stránke. Na nej je zverejnený aj kompletný harmonogram čistenia.