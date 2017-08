Ružinov pokračuje v rekonštrukciách materských a základných škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 9. augusta (TASR) – Bratislavský Ružinov pokračuje aj počas tohtoročného leta v rekonštrukciách základných (ZŠ) a materských škôl (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Po obnove sociálnych zariadení a výmene okien prišlo na rad zatepľovanie budov, opravy elektroinštalácie a suterénov či rozširovanie kapacít škôlok prerábaním služobných bytov na triedy. TASR o tom informovala hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.Zateplená je ZŠ Kulíškova, pokračuje sa na ZŠ Medzilaborecká a na ZŠ Mierová ulica, kde mestská časť zatepľuje aj telocvičňu. V pláne samosprávy na tento rok sú aj práce na ZŠ Ostredková.skonštatovala Šebová.Okrem toho sa v týchto mesiacoch pokračuje aj v opravách elektroinštalácie, a to v ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Nevädzová, MŠ Šalviová a ZŠ Ružová dolina, v ktorej aktuálne mestská časť opravuje tiež šatne v suteréne. Opravou prechádza zavlhnutý suterén Základnej školy na Vrútockej ulici či škôlky na Šalviovej ulici, v hlavnej budove ZŠ Borodáčova netesné zvislé kanalizačné zvody.doplnil starosta Dušan Pekár.Na materských školách na Prešovskej, Bancíkovej a Exnárovej ulici prerába samospráva bývalé služobné byty na triedy. Týmito stavebnými prácami a úpravami by malo pribudnúť takmer 50 miest pre škôlkarov. Na dve nové triedy by sa mala prerobiť aj budova bývalých jaslí na Banšelovej ulici.dodala Šebová s tým, že sa rieši aj možná spolupráca so súkromným investorom na rozšírení kapacít MŠ na Šťastnej ulici.