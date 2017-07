Ružinov pravidelne monitoruje kvalitu vody v Štrkoveckom jazere

Štrkovecké jazero, ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) – Včas identifikovať zmeny v kvalite vody, ktoré by mohli viesť k zhoršeniu rekreačných a estetických hodnôt jazera. Ale tiež navrhovať konkrétne opatrenia na odstránenie prípadných zdrojov znečistenia a udržanie rovnováhy hydrobiologických procesov. To sú niektoré z cieľov monitoringu kvality vody Štrkoveckého jazera v bratislavskom Ružinove, ktorý je súčasťou dlhodobého programu starostlivosti mestskej časti o kvalitné životné prostredie.uviedla pre TASR ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová. Na základe toho sa napr. v minulosti odbahnilo dno jazera, kosili sa vodné rastliny počas ich premnoženia, identifikovali a odstraňovali sa zdroje znečistenia, obsypávali sa štrkom brehy jazera či obmedzoval prístupu psov do jazera. Na monitoringu sa vždy podieľa odborná firma, ktorá zvíťazí vo verejnej súťaži.doplnila Šebová.Pokiaľ ide o kvalitu vody na kúpanie v Štrkoveckom jazere, tá podľa hovorkyne vyhovuje vo väčšine sledovaných ukazovateľov požiadavkám na kúpanie pre otvorené kúpaliská. Aj spomínaným monitoringom a následným manažmentovým opatreniam sa podľa nej darí, na rozdiel od iných bratislavských jazier, obmedzovať premnoženie siníc a rias.skonštatovala Šebová.Starostlivosť o Štrkovecké jazero a jeho okolie vyplýva mestskej časti zo zmluvy o prenájme. A to na základe revitalizácie jazera, ktorá sa uskutočnila v roku 1996 – 1997, kedy bolo jazero silne znečistené a zdevastované. Monitoring kvality vody je pokračovaním tohto projektu.