Ružinov sa v sobotu rozlúči s letom

Štrkovec v Ružinove. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 15. septembra (TASR) – Prezentácia rôznych voľnočasových krúžkov pre deti či westernové mestečko, ale aj ukážky zásahov hasičov. Aj to prinesie tretí ročník podujatia Krúžkovanie Ružinova spolu s Rozlúčkou s letom v bratislavskom Ružinove. Tie mestská časť pripravuje na sobotu 16. septembra v Parku Andreja Hlinku. TASR o tom informovala ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová.Formou prezentácií, vystúpení a ukážok aktivít sa návštevníkom od 10.00 do 14.00 h predstavia jednotlivé krúžky na území Ružinova. Odprezentujú sa združenia, organizácie, školy, tanečné súbory a športové súbory, ale aj seniorské centrá. Chýbať nebude ani dopravné ihrisko Mestskej polície Bratislava, westernové mestečko a nafukovacie atrakcie, ktoré budú k dispozícii až do 17.00 h.Popoludňajší program otvorí o 14.00 h skupina Corrida, ktorá so sebou prinesie country, folk a pop. V rámci Rozlúčky s letom sa predstavia ružinovskí hasiči, ktorí predvedú ukážky zásahov a hasiacu techniku.