Ružinovčania môžu súťažiť o najkrajšiu fotografiu zo svadobnej cesty

Bratislava 29. januára (TASR) – Manželské páry v bratislavskom Ružinove môžu opäť súťažiť o najkrajšiu fotografiu, tentoraz zo svadobnej cesty. Mestská časť sa totiž aj tento rok zapája do Národného týždňa manželstva a súťaž o najkrajšiu fotografiu predchádza samotnému podujatiu.To sa tentoraz nesie v duchu hesla „Manželstvo ako umenie lásky".uviedol Stanislav Šenc z ružinovského miestneho úradu. Podmienkou je, aby aspoň jeden z manželov mal trvalý pobyt v mestskej časti.Súťažné fotografie môžu páry posielať do 9. februára na e-mailovú adresu sutaz@ruzinov.sk. Fotografie bude zverejnené na facebookovom profile Národný týždeň manželstva v Ružinove a o víťazovi rozhodne počet "lajkov".Počas Národného týždňa manželstva, ktorý potrvá od 12. do 18. februára, pripravuje mestská časť viacero športových, gurmánskych či kultúrnych podujatí. Postupne ich plánuje zverejňovať na svojej webovej stránke.