Ružinovskí prváčikovia dostanú od samosprávy 35 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Rodinám prváčikov v bratislavskom Ružinove pomôže aj tento rok samospráva finančným príspevkom 35 eur. Miestny úrad bude počas septembra a októbra posielať oznámenia o poskytnutí takejto finančnej pomoci, rodičia alebo zákonní zástupcovia si ho budú môcť vyzdvihnúť na úrade do 30 dní od doručenia. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová.Podmienkou na poskytnutie príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu na území Ružinova. Oznámenia budú pritom posielané na adresu uvedenú pri zápise dieťaťa do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. V prípade, že má prváčik iné priezvisko ako rodič, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa.Na finančný príspevok majú nárok rodičia či zákonní zástupcovia aj vtedy, ak je dieťa zapísané do školy zriadenej iným subjektom, ako je mestská časť Ružinov, prípadne navštevuje školu v inej mestskej časti. Stále však musí byť splnená podmienka trvalého pobytu v Ružinove. V takom prípade si môže rodič podať na miestnom úrade žiadosť o tento príspevok, musí však pritom zároveň predložiť rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2017/18 a taktiež občiansky preukaz zákonného zástupcu ako oprávnenej osoby, ktorá má trvalé bydlisko v Ružinove.