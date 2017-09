Ružomberčanky si robia zálusk na extraligové finále,chcú uspieť i v EP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Dušan Hein Foto: TASR/ Dušan Hein

Káder družstva MBK Ružomberok:



Miroslava Mištinová, Petra Bartánusová, Alexandra Belušová, Alica Moravčíková, Patrícia Praženicová, Natália Uramová, Beáta Janoščíková, Nikola Kováčiková, Taijah Campbellová, Cassandra Brownová, Oľga Jackovecová. Bettina Bozókiová. Melissa Diawakanová. Súčasné maródky: Lucia Kelčíková a Radka Stašová

Ružomberok 26. septembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok chcú uspieť v novom ročníku Európskeho pohára FIBA. Liptáčky majú vysoké ambície aj v slovenskej extralige, kde si robia zálusk na finále.povedal na úvod utorňajšej tlačovej konferencie konateľ Ružomberka Michal Slašťan.Liptovský klub do súťažného ročníku vstupuje s navýšením rozpočtom, preto po trojročnej pauze išla aj prihláška do Európskeho pohára FIBA. V skupine sa MBK stretne s ruským Krasnojarskom, tureckým Mersinom a slovenským šampiónom Good Angels Košice.vyhlásil Jozef Kalman, ktorý sa po desiatich rokoch vrátil do tamojšieho basketbalu a v klube zastáva post riaditeľa.Po skončení minulej sezóny prišlo v Ružomberku k veľkému prievanu v šatni. Klub sa rozlúčil aj s tromi kľúčovými a dlhoročnými hráčkami – Zuzanou Lázárovou, Evou Kmeťovou a Alexandrou Baburovou. Na druhej strane angažoval päť cudziniek - Francúzku Melissu Diawakanovú, Kanaďanky Taijah Campbellovú (tá v MBK pôsobila aj v predchádzajúcom súťažnom ročníku), Kanaďanku Cassandru Brownovú, Ukrajinku Oľgu Jackovecovú a Maďarku Bettinu Bozókiovú. V kolónke príchody ešte figurujú tri mená hráčok zo slovenského trhu – Beáta Janoščíková z Good Angels Košice, Nikola Kováčiková z UKF Nitra a Radka Stašová z ŠKP 0B Banská Bystrica, ktorá je však po plastike predného kolenného väzu.konštatoval tréner Ružomberka Juraj Suja, ktorý v MBK sa zahryzol už do piatej sezóny v rade.Liptáčky odohrali osem prípravných zápasov, keď štartovali aj na dvoch kvalitne obsadených turnajoch – v Krakove a v Trutnove.dodal Suja, ktorého asistentom naďalej je Michal Porubčan.