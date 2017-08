Ružomberok a Trenčín v 6. kole Fortuna ligy remizovali

Ilustračná snímka Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

MFKK Ružomberok – AS Trenčín 3:3 (1:2)



Góly: 26. Gerec, 47. Gál-Andrezly, 84. Qose - 11. Paur, 14. Janga, 56. Mance. Rozhodovali: Vlk – Weiss, Bobko, 1621 divákov.



zostavy a striedania:



Ružomberok: Macík – P. Maslo, Menich (46. Kupec) Kružliak – Qose - Daniel, Kostadinov, Kochan (76. Jonec), Gál-Andrezly – Haskič (59. Takáč), Gerec



Trenčín: Chovan – Kleščík, Šalata (46. Klooster), Šulek, Skovajsa – El Mahdioui – Paur (71. van Haaren), Gong, Zubairu, Janga (76. Beridze) – Mance

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 26. augusta (TASR) - V 3. minúte sa Gál-Andrezly presadil cez Kleščíka, pred bránou v tutovej pozícii našiel zaskočeného Gereca, od ktorého sa len lopta odrazila k brankárovi AS Chovanovi. V 10. minúte Trenčania potiahli kontru po pravej strane, Gong naservíroval gólovú prihrávku Paurovi a Trenčana reflexívne vychytal Macík. Po následnom rohovom kope gólman MFK urobil pri vybiehaní fatálnu chybu a Paur hlavičkou do opustenej brány otvoril skóre. Vzápätí prišla ďalšia Macíkova tragická hrúbka. V snahe odkopnúť loptu neuveriteľne zakiksoval, už Gong mohol trafiť prázdnu bránu, ale neulakomil sa a gól ponúkol Jangovi, ktorý bol ešte v lepšej pozícii – 0:2. "Ružu" šokujúce momenty nepoložili na kolená. Jej úsilie vrátiť sa do zápasu bolo korunované v 25. minúte kontaktným gólom, ktorého autorom po centri Gála-Andrezlyho bol Gerec. Domáci potom ešte viac dupli na ofenzívny pedál, no do prestávky sa už skóre nemenilo.V 47. minúte sa Janga dostal za ružomberskú obranu, ale s veľkou príležitosťou nešikovne naložil. O dve minúty na to však bolo vyrovnané. Kupec si zasekol loptu na ľavej strane, nabil Gálovi-Andrezlymu a ten utešene trafil šibenicu. V 57. minúte sa opäť skóre menilo, po pravom kraji prenikol Gong a Mance pred bránou Liptákov sa nemýlil a delovkou upravil na 2:3. A Liptáci sa opäť snažili aspoň dotiahnuť na svojho súpera. V 84. minúte sa im to podarilo, Takáč zatočil priamy kop pred bránu na Qoseho hlavu a lopta skončila v ľavom kúte brány AS – 3:3.