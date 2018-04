Ružomberok podáva podnet na stavebný dohľad pre nestavanie diaľnice D1

Na snímke pamätná tabuľa na základnom kameni pripomínajúca začatie výstavby diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová v Ružomberku. Foto: TASR Foto: TASR

Ružomberok 25. apríla (TASR) – Mesto Ružomberok podáva prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR podnet na stavebný dohľad v súvislosti s nepokračovaním výstavby diaľnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová. V stredu o tom informoval asistent primátora Ružomberka Michal Praženica.Ružomberský primátor Igor Čombor upozornil, že výstavba je zastavená už viac ako tri roky. Podľa neho sa uskutočnilo mnoho rokovaní s kompetentnými stranami - NDS, Združením Čebrať či ministerstvom dopravy, na ktorých boli stanovené a prisľúbené aj verejné termíny začatia razenia tunela. Tie sa však podľa neho neustále odsúvajú.upozornil pred časom primátor.Keďže tunel raziť nezačali, situácia sa skomplikovala.dodal. Podľa primátora je to však firma so záporným imaním, nemá náležité licencie a povolenia, čo znamená, že nemôže vykonávať takúto geologickú úlohu.Keďže má podľa Čombora Združenie Čebrať platnú zmluvu so spoločnosťou Cadeco a nie so spoločnosťou EDGE Investment, s ktorou uzavrela zmluvu NDS, dochádza k určitej schizme, kto vlastne bude geologickú úlohu robiť a kedy.dodal.Mesto i okolité obce, ktoré sú účastníkmi konania v procese EIA na diaľnici D1 Hubová - Ivachnová podľa ružomberského primátora jednoznačne súhlasili so zmenou trasy diaľnice a výberom variantu V2.povedal.Dodal, že ani on nesúhlasí s podanými rozkladmi dvoch obyvateľov mestskej časti Hrboltová, no je to ich právo, ktoré využili.skonštatoval primátor. Konanie NDS je podľa neho absurdné a smeruje k tomu, ako nestavať, na čo mesto Ružomberok už dlhodobo upozorňuje.