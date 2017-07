Ružomberok podľahol v 2. zápase predkola EL nórskemu Brann Bergenu

Na snímke sprava Ján Maslo (Ružomberok) a hráč nórskeho klubu SK Brann Bergen Sivert Heltne Nilsen v prvom zápase 2. predkola futbalovej Európskej ligy MFK Ružomberok - SK Brann Bergen. Ružomberok, 13. júla 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

EL UEFA 2017/2018 - 2. predkolo - 1. stretnutie:



MFK Ružomberok - SK Brann Bergen 0:1 (0:0)



Gól: 47. Acosta Evans. ŽK: Gál-Andrezly, P. Maslo - Haugen, rozhodoval: Kevin Clancy (Škót.), 4487 divákov.



zostavy a striedania:



Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Kupec (86. Gerec) - Kochan (74. Kostadinov), Takáč (62. Sapara), Qose - Daniel, Haskič, Gál-Andrezly



Bergen: Leciejewski - Nouri, Wormgoor, Acosta Evans, Kristiansen - Haugen, Nilsen, Barmen (79. Orry Larsen) - Skaalevik (74. Skaanes), Orlov (87. Karadas), Sörensen

Ružomberok 13. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok podľahli vo štvrtkovom domácom úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 nórskemu SK Brann Bergen 0:1. Bismar Gilberto Acosta Evans strelil jediný gól zápasu krátko po zmene strán. Odveta sa hrá o týždeň 20. júla od 19.00 h v Nórsku, žreb 3. predkola je na programe už tento piatok.Mužstvá sa na začiatku nehnali do útoku, o niečo viac sa dopredu dostávali hostia. Po dvoch rohových kopoch zahrozili v 9. minúte strelou Sörensena z hranice šestnástky, ktorú Macík neisto vyrazil iba k Barmenovi. Ten hlavičkou nepotrestal zaváhanie ružomberského brankára a loptu poslal do jeho rúk. Daniel vybojoval v 17. minúte pre domácich roh, po Takáčovom centri hlavičkoval Qose, lopta sa dostala k P. Maslovi, ktorý nestihol zareagovať. O desať minút neskôr Daniel efektne i efektívne vysunul P. Masla, ten však neprepasíroval loptu na nabiehajúcich spoluhráčov. V 34. minúte sa hosťujúci Skaalevik ocitol úplne sám v pokutovom území, zostal z toho prekvapený a nezužitkoval center. Takáč poslal zo štandardnej situácie dlhú loptu do šestnástky, no Haskič ju neskrotil a nezakončil. V závere prvého polčasu sa Gál-Andrezly pekne uvoľnil a našiel hlavu P. Masla, ktorého najväčšiu šancu úvodného dejstva zneškodnil brankár Bergenu Leciejewski. Ešte v nadstavenom čase rozohral Takáč roh, Leciejewski sa opäť vytiahol proti hlavičke Qoseho.Do kabín sa išlo za bezgólového stavu, no ten sa zmenil chvíľu po zmene strán. Haugen obstaral rohový kop hostí, Orlov posunul loptu hlavou, stopér Acosta Evans ušiel Kochanovi a z bezprostrednej blízkosti otvoril skóre. Nepriaznivý stav na domácom ihrisku nútil Ružomberčanov hrnúť sa odvážnejšie do útoku. Tréner Norbert Hrnčár nasadil na poslednú polhodinu Saparu, ktorý sa okamžite začal zapájať do kombinácií. Tie však neviedli k vyloženým príležitostiam, Liptákom chýbala prekvapujúcejšia finálna fáza. Daniel prenikol po spolupráci s Haskičom do pokutového územia, ale jeho pokus zneškodnila obrana súpera. Nóri už len číhali na protiútoky, ich defenzívna formácia tak zostávala v dostatočnom počte. Ružomberku sa ju ani napriek zvýšenej aktivite v závere nepodarilo prelomiť a jednogólové manko bude doháňať na ihrisku protivníka.