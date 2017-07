Ružomberok rozstrieľal Senicu. Na čele Slovan, Žilina bez bodu

Na snímke futbalisti základnej zostavy MFK Ružomberok Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko



Fortuna liga - 2. kolo:



MFK Ružomberok - FK Senica 4:0 (2:0)

Góly: 26. a 43. (z 11m) Kružliak, 58. Haskič, 74. Lačný. Rozhodovali: Ochotnický – Hancko, Hrmo, ŽK: Kostadinov, Kunca - Podhorin, Otrísal, Ranko. ČK: 23. Podhorin (po 2.ŽK), 1394 divákov.



Zostavy a striedania:



MFK Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Kružliak – Qose – Daniel (75. Kunca), Sapara (65. D. Takáč), Kostadinov, Gerec – Haskič (65. Gál-Andrezly), Lačný.



FK Senica: Plach – Medveděv, Ranko, Podhorin, Otrísal – Červeňák, Richtárech – Martišiak (61. Relovský, 84. Krč), A. Kováč (61. Kosorín), Rigo – F. Ďuriš



tabuľka po 1. kole:



1. Slovan Bratislava 2 2 0 0 7:2 6

2. Trnava 2 2 0 0 3:1 6

3. Dunajská Streda 2 2 0 0 3:1 6

4. Nitra 2 1 1 0 1:0 4

5. Ružomberok 2 1 0 1 5:2 3

6. Trenčín 2 1 0 1 3:3 3

7. Zlaté Moravce 2 1 0 1 3:3 3

8. Prešov 2 1 0 1 4:7 3

9. Michalovce 2 0 1 1 0:1 1

10. Žilina 2 0 0 2 2:4 0

11. Podbrezová 2 0 0 2 1:3 0

12. Senica 2 0 0 2 1:6 0



Poradie strelcov po stretnutiach 2. kola



3 góly: Jakub Mareš (Slovan Bratislava)



2 góly: Marvin Egho (Trnava), Kristopher Vida (Dunajská Streda), Roland Černák (Prešov), Dominik Kružliak (Ružomberok)



1 gól: Filip Balej (Nitra), Štefan Pekár (Trnava), Erik Pačinda (Dunajská Streda), Peter Katona, Erik Streňo (obaja Prešov), Róbert Gešnábel, Ľubomír Urgela, Peter Orávik (všetci Zlaté Moravce-Vráble), Jakub Paur, Hilary Gong Chuhwak, Rangelo Janga (všetci Trenčín), Peter Gál-Andrezly, Nermin Haskič, Miloš Lačný (všetci Ružomberok), Alan Kováč (Senica), Kornel Saláta, Mitchel Schett, Boris Sekulič, Vukan Savičevič (všetci Slovan Bratislava), Andrej Rendla (Podbrezová), Róbert Polievka, Denis Vavro (obaja Žilina)

Bratislava 30. júla (TASR) - Najvýraznejšie víťazstvo spomedzi zápasov 2. kola Fortuna ligy 2017/2018 dosiahol MFK Ružomberok, ktorý si v nedeľu na domácej tráve poradil so Senicou 4:0.Na čele tabuľky figuruje bratislavský Slovan, keď vo svojom druhom zápase zdolal ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1. Šesť bodov majú na konte aj druhá Trnava po výhre na pôde Podbrezovej 2:1 a tretia Dunajská Streda, ktorá vyhrala rovnakým spôsobom na pôde AS Trenčín.Bez bodu je stále MŠK Žilina, keď prehrala na domácom ihrisku s Tatranom Prešov 2:3. V zápase FC Nitra – MFK Zemplín Michalovce sa zrodila bezgólová remíza 0:0.V nedeľňajšom pokračovaní 2. kola Fortuna ligy domáci Ružomberčania rozstrieľali hostí zo Senice 4:0.Stretnutie bolo od začiatku v réžii domáceho tímu. Prvá lopta letela medzi žrde v 10. minúte, keď Plach vyboxoval polostrelu Daniela. V 18. minúte domáci kapitán Sapara z priameho kopu poslal nebezpečnú loptu do "ohňa", senický brankár ju vytlačil za bránkovú čiaru, ale na prekvapenie publika roh z toho nebol. V 23. minúte Podhorin "skosil" Haskiča, za čo ho rozhodca "odmenil" druhou žltou kartou a samozrejme aj červenou. Hneď na to Qose hlavou zblízka minul cieľ. V 26. minúte exekútor všetkých štandardiek až do svojho vystriedania Sapara tentoraz nie najvydarenejšie zahral priamy kop, lopta sa odrazila ku Kružliakovi a ten ju ľavačkou napálil k ľavej žrdi – 1:0. O dve minúty neskôr si parádne nožničky strihol Lačný, ale Plach bol na mieste. Po následnom faule na Kostadinova mali domáci výhodu pokutového kopu. Zodpovednosť na seba zobral Lačný, ale prestrelil bránu. Po polhodine hry dali vpredu o sebe vedieť aj hostia. Martišiak hlavou z hranice "veľkého vápna" mieril do šibenice a Macík mal plné ruky práce. V 39. minúte sa Haskič ocitol v tutovke, lenže z päťky trafil iba nohy senického brankára. Dve minúty pred naplnením prvého polčasu po faule Ranka na Haskiča kopali Liptáci druhú penaltu a Kružliak sa už nemýlil – 2:0.Aj po zmene strán sa takmer stále hralo len na polovici Seničanov, jeden útok za druhým sa valil na mužstvo trénera Ivana Vrabca. Priamy kop Saparu v 56. minúte ešte minul bránu, ale o dve neskôr sa skóre menilo po tretí raz, keď po nezištnej prihrávke Daniela do odkrytého rohu brány hostí upratal loptu Haskič. V 65. minúte senický Plach vytlačil nad brvno projektil zo Saparovej kopačky. V 74. sa gólového zápisu dočkal Lačný, keď mu nabil Takáč. Štvorgólový rozdiel napriek tomu nevystihuje dominancu domáceho mužstva.