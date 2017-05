Ružomberok si v 31. kole FL poradil so Zlatými Moravcami 2:1

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (2:0)



Góly: 26. Ďubek (z 11 m), 31. P. Maslo – 90. Nurkovič. Rozhodoval: Kráľovič, ŽK: P. Maslo - Kostadinov, Kapor, Ewerton, 1349 divákov



Zostavy a striedania:



Ružomberok: Macík – P. Maslo, Menich, Kružliak, Kupec – Nagy – Daniel (78. Gerec), Faško, Ďubek (82. Takáč), Gál-Andrezly – Mareš (87. A. Lovás)



Zlaté Moravce: Holec – Machuča (46. Guilavogui), Kapor, Pintér, Chren – Bariš – Orávik, Gešnábel (38. Yao), Kostadinov, Ewerton (78. Nurkovič) – Válovčan

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 13. mája (TASR) - V 31. kole futbalovej Fortuna Ligy sa proti domácim hráčom z Ružomberka postavil súper so Zlatých Moraviec.Zlaté Moravce od začiatku postavili defenzívny blok a Ružomberok začal, tak ako sa očakávalo s jeho dobýjaním. V 12. minúte domáci vykombinovali sľubnú streleckú parketu pre Gála-Andrezlyho, ale ľavačka krídelníka Liptákov bola veľmi nepresná. O šesť minút predviedli hostia prvý rýchly brejk do odkrytého priestoru, po ľavej strane loptu potiahol Chren, no Gešnábelovi strela absolútne nesadla. V 25. minúte gólman ViOn – u Holec v čistej šanci vo vlastnom „“ fauloval Gála-Andrezlyho a Ďubek z nariadenej penalty dostal domáci tím do vedenia. V 31. minúte sa P. Maslovi vyplatilo sledovať loptu až do konca a po zaváhaní Holeca, ktorému vypadla z rúk, pridal druhý presný zásah svojho mužstva.V 52. minúte Mareš na tretí gól vyzval Daniela, Holec ho však vychytal. Vzápätí zase z dobrej palubnej pozícii bránu minul Gál-Andrezly. V 59. minúte brankára hostí pokusom spoza šestnástky neprestrelil Faško. V 61. minúte mohli Moravavia zápas zdramatizovať, Macík už bol prekonaný, ale Yaova rana skončila na konštrukcii ružomberskej brány. V 79. minúte sa Faško z uhla snažil prepasírovať loptu za Holecov chrbát, ale nepochodil. V 84. minúte Mareš zvnútra šestnástky pálil mimo. V 90. minúte Yao druhý raz opečiatkoval žrď a Nurkovič odrazenú loptu poslal do odkrytej brány Liptákov – 2:1. V nastavenom čase ešte Holec zlikvidoval tutovku Gálovi-Andrezlymu.