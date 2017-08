Ružomberok to dotiahol najďalej, Hrnčár si želá vypredané aj v lige

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Ružomberok 4. augusta (TASR) - MFK Ružomberok dosiahol postupom do 3. predkola najlepší výsledok spomedzi slovenských futbalových klubov v Európskej lige UEFA 2017/18. V ňom už nestačil na favorizovaný anglický FC Everton, ktorému podľahol dvakrát o jediný gól.Zverenci Norberta Hrnčára vo štvrtkovej domácej odvete dlho držali postupové šance nažive, za bezgólového stavu im stačilo skórovať len raz, aby si vynútili aspoň predĺženie. V druhom polčase bol najbližšie Kristi Qose, no nedostal sa ani k zakončeniu, jeho prienik do pokutového územia zastavil obranný zákrok hostí. Táto situácia ako keby symbolizovala odvetné stretnutie, Ružomberčania mali náznaky, ale nevypracovali si vyložené príležitosti. Nádeje zmaril inkasovaný gól z kopačky Dominica Calverta-Lewina desať minút pred koncom riadneho hracieho času.zhodnotil Hrnčár odvetu.potvrdil striedajúci útočník Miloš Lačný.zdupľoval kapitán Dominik Kružliak.ŠK Slovan Bratislava aj AS Trenčín sa z EL porúčali už v druhom predkole, do nasledujúceho sa prebojoval iba MFK po obrate s Brannom Bergen. Ďalší obrat už nepridal, ale Hrnčár zhodnotil celkové účinkovanie Liptákov v kvalifikačnej časti druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže ešte pozitívnejšie než štvrtkovú rozlúčku s ňou.uzavrel ružomberský tréner.