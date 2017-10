Ružomberok v 11. kole Fortuna ligy zvíťazil nad Tatranom Prešov

Na archívnej snímke futbalisti základnej zostavy MFK Ružomberok. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

MFK Ružomberok – Tatran Prešov 3:1 (1:1)



Góly: 17. Haskič, 78. Haskič, 87. Kružliak (11 m) – 37. Černák. Žlté karty: Kochan - T. Sedlák, Hovančík, Ude Maduk. Rozhodoval: Prešinský – 1357 divákov.



Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Kupec (74. Kunca) – Qose - Daniel, Kochan, Kostadinov (67. Takáč), Gál-Andrezly (90+ Jonec) – Haskič.



Prešov: Ferenc – Bartek, Udeh Maduka, Hovančík, Streňo – T. Sedlák (84. Trebuňák), Keresteš – Issa (69. Dupkala), Katona, Černák (73. Micherda) – Wiezik.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 1. októbra (TASR) - Domáci futbalisti sa od začiatku snažili kombinovať po zemi. Usadili sa na prešovskej polovici a hľadali spôsob, ako otvoriť prešovské defenzívne vrátka. V 17. min. Liptáci svoju hernú prevahu korunovali otváracím gólom, keď priamy kop Daniela zužitkoval Haskič. Potom akoby ružomberský elán vyprchal a hra sa vyrovnala. V 37. min. to platilo aj o skóre, po faule Kostadinova na Issu, hostia mali výhodu priameho kopu a Černák z 25 m nechytateľne trafil šibenicu. V 42. min. zaváhanie defenzívy MFK mohol Černák potrestať aj druhým gólom, ale namieril veľmi zle.V úvode druhého dejstva, v 48. min. sa po prihrávke Katonu sám pred Macíkom ocitol Wiezik, no ružomberský gólman ho v tutovej pozícii vychytal. Potom to bol hlavne boj o stred poľa. Domáci sa snažili niečo vymyslieť, ale chýbala im myšlienka či moment prekvapenia. Na druhej strane hostia veľmi zodpovedne pracovali. poctivo behali a dostupovali. V 66. min. pri šanci Haskiča stálo pri Tatrane aj šťastie. V 78. min. Daniel zbehol do „päťky“ a Haskič gólovú prihrávku usmernil do siete – 2:1. V 86. min. Keresteš vo vlastnom „veľkom vápne“ stiahol prenikajúceho Haskiča a Kružliak nariadenú jedenástku napálil do pravého vinkla – 3:1, čím spečatil osud zápasu.