RVR uložila pokutu vysielateľovi RADIO ONE, zaplatiť má 1500 eur

Bratislava 21. júna (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila na svojom dnešnom zasadnutí sankciu 1500 eur vysielateľovi RADIO ONE, s.r.o, (programová služba Rádio One) za porušenie ochrany maloletých. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová.K porušeniu došlo 19. januára približne o 19.07 h, keď vysielateľ odvysielal pieseň s názvom Chill Bill, ktorá naplnila kritériá nevhodnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov a mala byť zaradená do vysielania po 22.00 h. Zároveň od 22.00 h vysielal obsah nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov bez odvysielania oznamu o jeho nevhodnosti.RVR upozornila na porušenie zákona vysielateľa CORPORATE LEGAL, s.r.o., (programová služba Rádio Vlna) za porušenie povinnosti zreteľného oddelenia reklamy, rozoznateľnosti a nezameniteľnosti reklamy od iných programov v súvislosti s vysielaním sponzorských odkazov k programom Dopravný servis a Počasie 12. októbra 2016.